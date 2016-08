vrijdag 26 augustus 2016

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCLXXXIV 06.02.2015

- PALU. ‘Overheid zal broekriem aantrekken…’, vertelt de Palu-woordvoerder enthousiast, aan wie nog even naar hem wil luisteren. Vier maanden voor de verkiezingen en als het kalf verdronken is…!? Heeft de Paluist wel eens nadrukkelijker gekeken, naar de aankoopsom van de US-dollar op de vrijdagmorgen? Grappenmakers daar op die ‘baka dyari’ van Hok.

- ‘Prati’. Basisverzekeringspasjes werden door Ameerali en Amafo, beiden van ABOP en Geerlings Simons van de NDP, aan de ongedurige achterban uitgereikt. Trekpleisters.

- Boeven in dienst. Een bemiddeld assembléelid, vertrouwde zijn chauffeur de vrachtwagen toe. Wat deed de man met zijn criminelekompanen? Hij ging hout van een ander jatten. Het assembléelid zegt, echt van niets af te weten.

- Rancune. Wat men niet begrijpt, is dat na 25 Mei 2015 een heel andere wind zal gaan waaien. Het feit dat er nu DC’s en andere randfiguren rondwaren om mensen te ontheffen en ook van hun baantjes af te zetten, zal zich uiteindelijk wreken. Wie goed doet…, goed ontmoet. Wie kwaad doet of in de zin heeft…, zal de consequenties van haar/zijn gedrag moeten verantwoorden. Geldt ook voor die “lieve Theo”, daar in het verre Oosten.

- Gowtu. Te Zanderij zal dezer dagen met nogal wat ‘bombari’ een Mint worden geopend en wel hard tegenover de zeer belangrijke politiepost. Naast de post heeft zich al een enorme supermarkt, allernaast de aanvoerkreek van Zanderij-I genesteld. Hoe het verder staat met de verbindingsweg tussen Wit Santi en de startbaan van de internationale luchthaven, komende vanuit de Afobakkaweg, mag inmiddels ook weer Joost weten. Nooit meer iets onder Parmessar van die strekking gehoord. De volgende bewindvoerder op Openbare Werken, zal daar wel weer werk van maken om daarmee de Indira Gandhi-, de John F. Kennedy- en Meursweg te ontlasten. Is het opgevallen, hoeveel hoofdverbindingswegen door de jaren heen buitenlandse ‘sternamen’ hebben gekregen? Bij gebrek aan lokale en verdienstelijker mensen, zeker? Juist ja!

- ‘Save our souls’. Een signaal uit de lucht? Geen vliegtuig gevonden? Elo! Een krant en website meldden, dat de politie en de DEA het gebied hebben afgezet. Mogelijk ook doorzocht? Ach ach ach, als er “iets” substantieels in de Casewinica heeft plaatsgevonden, kan men dat eventueel op termijn ook naast andere fundamentele veranderingen op de Google-satellietkaarten natrekken en terdege waarnemen. ‘Be Google’s guest’.

- Olieboer. De megaolieboer die leiding geeft aan RBE, heeft de Staat nu wel duidelijk gemaakt geen olie- en/of brandstof producten meer te zullen leveren als de staatsschuld bij het bedrijf niet meteen genivelleerd wordt. Bestelbonnen mag de staat houden. ‘Cash e taki’. Zoveel bedrijven geraken in de problemen, nadat de dure maanden van 2014 werden afgesloten en de Overheid gewoon ‘de suppleties’ van wel 10 jaren of meer en ander meer recenter facturen niet betaalt. En de verdwaasde Paluman, die volgaarne weer op een kandidatenlijst wil voorkomen, praat over een togesbezuiniger. Wat een misselijkmakende moppentapper!

- Misdaad. Op een vraag aan een voormalig onderdirecteur van de gevangenis in Remire nabij Cayenne, uit welke mensen de gevangenisbevolking daar allemaal bestaat. Het antwoord? Nummer één…, komen de veroordeelde mensen voorspelbaar uit Suriname. Vervolgens Brazilianen en een heel speciale groep uit *(Brits-) Guyana. Misdadigers die de meest wrede aanslagen op medemensen in La Guyane hadden verricht/gepleegd. Het gros was ex-militair van GDF. Doet onmiddellijk denken aan de criminelen die te Palm Village – Commewijne bejaarde mensen beroofden. De helden kwamen uit de Caribische regio en met name Guyana/Trinidad. Misschien om de statistieken van Suriname, in vergelijking met die van Trinidad, Guyana en Jamaica, kloppend te maken? Wie zal het zeggen of eventueel bevestigen? Niemand dus. Men weet dondersgoed waarover al zo lang wordt geschreven.

- Cadeau. De ambassadeur van de Volkrepubliek China ging helemaal naar Nickerie en schonk zowel de gewestelijke politiechef als de districtscommissaris een laptop. Tjon Tjauw Liem was liaison en de ‘diplomaat’ herbevestigde…, de goede samenwerking tussen Suriname en China.

- Codes. Uitspraak van de week. “Geschreven codes geen garantie hoge waarden en normen…!”. Inderdaad heeft men die ervaringsleer, van hoog tot laag in ‘s landsbesturen zienderogen mogen meemaken. Zie toch maar weer hoe de Grondwet(-ten) op ongehoorde wijzen werden geschonden, middels: – coup d’états, een amnestiepaskwil, multipel onbestrafte moorden/folteringen/martelingen/mishandelingen/bedreigingen/vrijheidsberovingen/brandstichtingen/verdwijningen en dat daar nog steeds geen wettelijk/wettig geëncadreerd einde aan werd/is gedraaid. En dat is maar een van de vele voorbeelden, waarbij strafwaardige zaken en wederrechtelijk handelen, bewust niet werden vervolgd noch bestraft. Schadevergoedingen door/voor misdaadhandelingen vanuit de Staat gepleegd? Hoe dan? ‘Anything goes, everything passes on and last…!’.

- Bedankt. “Mogelijkheid…”, werd “feit…!”. Districtscommissaris Jiawan wordt vervangen? Gerucht wil ook, dat de gewezen Jiawan zal worden vervangen door een ambtnaar met een ‘remloos’, ongehoord onprettig be-/gekabeld strafblad. Add: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27456

- Nostalgie. Amsterdamse herinneringen. Studentencafé “De Schutter” in de Voetboogstraat sluit volgende week na 41 jaar de deuren. Door economische redenen kan het iconische café niet langer open blijven. De reden van de sluiting is simpel, zegt bedrijfsleider Micha Stolk. ‘Door de crisis bleven steeds meer bezoekers weg, dus het was niet meer rendabel.’ De afgelopen jaren zijn er pogingen gedaan om het café nieuw leven in te de blazen, maar dat mocht niet baten. ‘Vroeger waren de Voetboogstraat en de Handboogstraat the place to be voor studenten, maar er is steeds meer aanbod op andere plekken,’ zegt Stolk. Vorig jaar verdween studentendiscotheek ‘…Dansen bij Jansen…’ uit de naastgelegen Handboogstraat om diezelfde reden; studentenfeesten nu door de hele stad. Stolk, die drie jaar bij het café heeft gewerkt, vond het gemêleerde publiek het leukste aan de kroeg die in 1974 haar deuren opende. ‘Er komen nog steeds studenten, maar ook mensen die hier in hun studententijd kwamen. Dat zorgde voor een mooi gemengd publiek’. Het café is nog tot vrijdag 13 februari geopend.

- Elo. “De gemeente is faciliterend niet participerend?”. De gemeente wil een bordeel opzetten dat wordt ‘gerund’ door prostituees. Zo’n 50 sekswerkers kunnen mogelijk in juli al ‘pooiervrij’ aan de slag op de Wallen. Welzijnsorganisatie HVO Querido moet de prostituees gaan helpen, met de exploitatie van het bordeel. Onder de vrouwen bestaat al langer de wens voor een seksbedrijf onder zelfbeheer, maar zij kunnen vaak niet aan de panden komen en hebben geen ervaring met ondernemen. In een op te richten stichting bundelen HVO Querido en de sekswerkers hun krachten. Uiteindelijk moeten de vrouwen volledige zeggenschap krijgen. Als de raad akkoord gaat, wil het college van Burgemeester en Wethouders zo snel mogelijk gaan onderzoeken hoe het plan uitgevoerd kan worden. Als alles ‘meezit’, kan het bordeel deze zomer al open. “A zwaar a no zwaar, na dem e go tyari ing…”.

- ‘Waka waka’. We hoeven ze niet langer te benijden, die afgetrainde hardlopers die ons tot twee keer toe voorbij sprinten tijdens ons ene, uitputtende rondje Vondelpark in de week. Uit onderzoek onder ruim zesduizend Denen blijkt dat mensen die vaak en langdurig hardlopen gemiddeld niet langer leven dan mensen die helemaal niet sporten. Wie inzet op een lang leven, doet er goed aan niet meer dan drie keer per week hard te lopen in wat de ondervraagden aangaven als een ‘rustig tot normaal’ tempo – en in totaal niet meer dan 2,5 uur per week. De goede bedoelingen keren zich tegen de hardlopers als ze vaker dan drie keer per week ‘in hoog tempo’ de baan af gaan, of meer dan vier uur per week rennen.

- Police. Een Italiaanse politieagent wordt ervan verdacht dat hij toeristen die bij hem overnachtten, drogeerde en verkrachtte. Een van de slachtoffers is een 16 jaar oud meisje. De 35-jarige man bood via couchsurfing.com vrouwelijke toeristen een slaapplek aan, meldden verschillende media. Hij gaf ze het medicijn Lorazepam, waarna hij hen verkrachtte.

- Pleit. Het propellervliegtuig van TransAsia dat eergisteren neerstortte in de Taiwanese hoofdstad Taipei had problemen met beide motoren. Uit de informatie in de zwarte dozen blijkt dat een halve minuut na het opstijgen een van de twee motoren problemen gaf. Kort daarna verminderden de piloten het vermogen van de tweede motor en viel ook die stil. Ongeveer een minuut later stortte het toestel neer in een rivier. Vijftien van de 58 passagiers overleefden het ongeluk. Tot nu toe zijn 35 lichamen geborgen. Het wordt nog onderzocht waarom de piloten het vermogen van de tweede motor terugbrachten. Volgens luchtvaart-expert Benno Baksteen probeerden de piloten mogelijk op die manier het toestel weer onder controle te krijgen. Maar het kan ook zijn dat ze per ongeluk de verkeerde motor uitschakelden. Wanneer gepleit wordt, voor enkel ‘viermotorige vliegtuigen’ op de MidAtlantische routes…! De techniek staat niet voor niets.

- Paradise? Denken van niet. In grote steden is een overschot aan jonge vrouwen. Vooral in Utrecht – Midden Nederland is het aandeel vrouwen groot. Daar wonen 138 jonge vrouwen op 100 jonge mannen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in andere steden in de Randstad ligt het percentage jonge vrouwen boven het landelijk gemiddelde. Op de tweede plaats staat Amsterdam, met 122 vrouwen op 100 mannen. Den Haag staat op de derde plek met 108 vrouwen op elke 100 mannen.