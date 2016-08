vrijdag 26 augustus 2016

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCLXXXII 04.02.2015.

- CIA. Herrenberg en zijn ‘coupologische filosofieën’. Na zijn CIA togesverhaal op een website en in een ochtendblad is schuinsmarcheerder Herrenberg afdoend antwoord gegeven, door het bureau van de VHP-woordvoerder. Komt erop neer, dat Herrenberg op hogere leeftijd blijkbaar enkel nog in staat is om te grossieren in ‘koude oorlog psychosen’ en juist voor hem veel gevaarlijker geworden coupverhaaltjes. Voor een digitale versie, van aanhoudende onzin, lariekoek, archaïsche en reeds lang verworpen paradigma’s. Ao. 2015, de supra I-net links: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27409 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27419

- USA. Overwegende de diplo-taakstellingen op het westelijk halfrond, is de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika ‘hier te lande’ gevestigd, overgegaan tot consultaties met bestuurders van politieke partijen en fracties in De Nationale Assemblee. Een woordvoerder van de diplomatieke vestiging bevestigde een onderhoud met Ricardo Panka van de NDP, ter zake de behoefte van de missie om ‘indept’ informatie te verkrijgen over het electorale proces dat ‘hier te lande’ is ingezet.

- Amman. In reactie op de vuurdood en gruwelmoord van/op een Jordaanse straaljagerpiloot, welke door Ilamic State (IS) in Syrië gevangen was genomen, werden in de vroege ochtend van woensdag twee veroordeelde “al Qaida” gevangenen/jihadisten opgehangen in een gevangenis nabij Amman – Jordanië. http://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida http://time.com/3694889/jordan-executes-2-al-qaeda-prisoners-after-isis-kills-pilot/?xid=newsletter-brief

- Knieval. De infantiele knieval van Rabindernath, zonder absolute schijfbescherming en wel zeer pijnlijk ten overstaan van het te paaien kiezersvolk, impliceert niets anders dan initiële ingang van: ‘politieke seniliteit’. Niets mooiers dan een panische zweefuiting, bij te constateren triester onvolwassenheid. ‘Lijpe Henkie’ op de hoek van de straat en z’n zwerversmaat ‘Asaklari’, doen het verval veel substantiëler recht. Digitaal commentaar en video: http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=11634 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27415

- ‘Freedom of the Press’. Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo heeft zijn abonneebestand zien groeien tot meer dan 200.000. Tot aan de terreuraanslag op de redactie in Parijs, begin januari, had het blad naar eigen zeggen zo’n 10.000 vaste lezers. Met de losse verkoop meegerekend had Charlie wekelijks rond de 60.000 lezers, maar de belangstelling voor het blad is enorm toegenomen. Van de eerste uitgave na de aanslag werden 7,3 miljoen exemplaren gedrukt en wereldwijd verkocht. De miljoenenwinst uit die verkoop gaat naar de nabestaanden van de mensen die op 07 januari 2015 door de broers Kouachi werden doodgeschoten uit wraak voor cartoons over moslims en de profeet Mohammed. De slachtoffers waren acht journalisten, onder wie de hoofdredacteur, een receptionist, een gast, en twee politiemensen. “Lessons really to be learned in Paramaribo. Still…!”.

- Speculaties. De speculanten blijken nu vrij spel te hebben of te krijgen, gegeven het onlosmakelijke feit, dat de voorzitter van de NDP in toenemende mate verschijningsafspraken met het kiezersvolk en zijn partijgenoten in het bijzonder, niet meer nakomt. Te ‘Land van Dijk’ liep in het weekeinde de zaak zowat uit de hand, toen de bijna voorspelbare mededeling kwam, dat Bouterse ‘weer’ niet zou verschijnen.

- Website. Een website weet het lumineuze bericht aan te melden, dat de Alcoa met de Staat Suriname in ‘fases van afwikkeling’ en concluderend dus afscheid zou zijn terechtgekomen? Wat een mop! Onmogelijk uit te voeren, door een mandaat-/maatloze regering en een parlement, wat niet eens meer functioneert.

- Doodstraf. Een aantal juristen uit Nederland/België, een groep lokale ‘geloofsgenoten hier te lande geronseld’ en nu ook uit andere ‘rechtsgebiedsdelen’ acte de presence te vergeven, willen plotseling de discussie op gang brengen ofwel aanzwengelen ter zake ‘afschaffing van de doodstraf’ in Suriname en het ondertekenen cq. ratificeren van een ‘add’ regionale BuPo-verdragsreglement(-en). ‘Not the time, nor the place…, at this moment’. Wat zou Georgtown – Guyana denken, van dergelijk unilateraal gedrag? Of Jamaica? Bovendien, is het niet enkel aan ‘een juristengroep’ om ter zake ‘uitvoering van de doodstraf’ of ‘afschaffing’ daarvan, nationale standpunten in te nemen of die te initiëren. Maar enkel aan zeer brede en uitgebreide maatschappelijk betrokken doelgroepen dan wel groeperingen. Meer nog vertegenwoordigd in de nationale politieke partijen en daarbij ondersteund, door respectieve/representatieve wetenschappelijke bureaus cq. denktanks. Al dit soort initiatieven, midden in een verkiezingsstrijd, geven nog steeds ernstig te denken. Temeer het Openbaar Ministerie in bepaalde halszaken, feitelijk op het punt staat af te pleiten en toepasbare strafeisen ter tafel moet brengen. Men moet dan ook maar eens goed gaan opletten, wie bij herhaling voor allerlei achtergrondsymfonieën wisten aan te leggen en ‘noodzakelijkerwijs’ de splijtballetjes alsnog weten op te werpen. ‘Baka 25 Mei 2015, wi alamala sa luku na tori…, kring kring yere!’. Net zo goed als er de mogelijkheid in de USofA bestaat, dat iemand door DNA wordt gevrijwaard van strafvervolging of in aanmerking komt voor strafver-/inkorting dan wel vrijlating, komt het helaas ook voor, dat de gruwelmisdaad ongestraft rondloopt en door allerlei politieke kunststukken en/of het inzetten van de ernstig verdachte ‘wetenschap’, de traditionele rechtsgang consequent wenst te frustreren. Hopelijk is dat niet opnieuw een element uit de bekende koekendoos. Er wordt steeds nadrukkelijker op gelet. ‘Fiadu no e tron bojo…, no so speculaas’. Het rechtsgebied Suriname heeft geheel andere karakteristieken dan wat men in de Europese polders, boven en/of onder de Moerdijk dan wel de oeverbeddingen van Westerschelde terug mag vinden. Over Guyana is dan nog niet eens gesproken. Maar misschien, dat de willige Fransen een handje kunnen helpen, ter zake hun ervaringen met de regio en in het bijzonder tussen Saint George du Oyapock en Saint Laurent du Maroni. Misschien dat dan wel een lichtje, bij de meer voorbarige gaat branden. En of Wifred Hawker op 13 Maart 1982 door een vuurpeloton is vermoord –in of buiten het Fort Zeelandia– terwijl deze even daarvoor nog gewond op een brancard lag te creperen (…), of dat op die dag en misschien wel daarna, een “Krijgsraad te velde met TWK-decreteninstelling” was ingebracht? Dat mag men dan netjes gaan toetsen aan de verdragswetgeving van Geneve of de ludieke wijze waarop “met TWK” er een ‘oorlogstoestand’ werd gecreëerd, verklaard en meteen weer ingetrokken. De meer spraakmakende juristen uit die tijd weten er natuurlijk weer alles van. Of ook niet, overwegende anomie? Want de meesten keken wel weer de andere kant op. Of Hawker nou vermoord is, door een vuurpeloton of gewoon in een auto op weg naar z’n moeder…? Misschien moet dat onderzocht worden, voordat men nonsens verkondigt. ‘Bent U een leider…?’, vroeg Pinas aan de gewonde Wilfried. “Ik ben militair…”, antwoordde de ter dood gebrachte de dato 11/12 of 13 Maart 1982. Krijgsraad te velde, met twk-oorlogsverklaring lag daaraan ten grondslag? Hoe bedenkt men zoiets!? Misschien dat de toenmalige bewindvoerders op Justitie, Binnen- en/of Buitenlandse Zaken, daar meer over kunnen vertellen. Frank, Andre of Harvey…, wat gebeurde er toen in of buiten het Fort Zeelandia met de zwaargewonde Hawker aan het infuus gelegd? Ook zijn familie wil dat nog steeds weten. Vertel dus maar, op wat de juridische zin van die moord nou eigenlijk was geschoeid, dat men ook nog met wetgeving/decreet, moordzaken middels twk-kunsten rationaliseerde.

- Falen. Feit dat de Macamboa-goudzoekergroep maling heeft aan oproepen van de Staat en zich wederrechtelijk in het concessiegebied van een buitenlandse investeerder blijft ophouden en inmiddels ‘compleet uit de kluiten is gegroeid’, blijft kenmerkend voor een onvermogend geraakte overheid om de machtsmiddelen duurzaam in te zetten tegen burgerlijke ongehoorzaamheid. Compleet onvermogend en kenmerkend voor het totale verval! En Relyveld laat tegelijkertijd, dus overal grondbeschikkingen “regenen” om stemmen te paaien voor zijn politieke bazen? Goede zaak, dat de mensen hun grondpapieren krijgen. Echter zal blijken, in hoeverre dat allemaal aan fenomeen de benodigde stemmen op de verkiezingsdag oplevert. In de avond van 25 Mei 2015 omstreeks half tien, mag blijken of het strooien met domeingronden iets heeft opgeleverd. Dacht Bosje in 2000 met twee megabruggen en weer in 2005 ook al. Helaas kwam ook hij toen bedrogen uit. Maar Relyveld moet gewoon blijven strooien. De Surinamer heeft daar fundamenteel en grondwettelijk alle recht op/toe, om een stuk van het land in bezit te krijgen,. Nu het huis nog. 18.000 zou Abrahams c.s. bouwen, volgens de verkiezingsbeloften van 2010. Vijf jaren en vele propagandafilmpjes verder? Geen huizen, geen zesbanswegen, geen overfly…, maar wel opnieuw vernietigde wegen. Net als 1980-1992 en daarna. Echt niet gezien, hor. In ieder geval moet Relyveld blijven strooien. Het is geen gunst van de Staat, het is een grondwettelijke ‘plicht’ naar de behoeftige burgerij toe.

- Uitspraak van de week. ‘Mi e begi kondreman, kondre uma, brada nanga sisa, no luku dem likdoru fu mi…, stem NDP yere…, mi Rabindernath e begi yu tapu mi oedoe kindi…, stem tapu mi…’.

- ‘Skowtu’. Het houdt maar niet op. Primitieve gedragingen van politieagenten?. Mishandeling tijdens wederrechtelijke vrijheidberoving? Even buiten het gezichtsveld, een beschonken man afrossen? Wat een heldendaad, man. Diefstal van telecombatterij(-en). Geweldig man!

- Bouwtoezicht. Nu is er weer groot verzet van een groep buurtbewoners gerezen die de bouw van een megapand op de hoek van de Sardjoe- en Gongrijpstraat, daar absoluut niet zullen tolereren. Het wordt steeds erger in het land, totdat onhoudbaar en massaal verzet de zaken misschien mogen verduidelijken.

- Schietgedoe. In een parkeergarage aan de Bart Poesiatstraat in Amsterdam Nieuw-West is woensdagochtend de 46-jarige Bredase crimineel Ron N. gedood bij een schietincident. Naast hem is een vuurwapen aangetroffen. Hij was in het gezelschap van een vrouw toen het schietincident plaatsvond. Zij is in verwarde toestand naar een ziekenhuis overgebracht. Een mogelijk scenario in deze zaak is dat het slachtoffer zichzelf heeft neergeschoten, stelt de Amsterdamse politie. N. werd in 2003 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op de tweelingbroers Rob en Eric D. in 2001 in Breda. Hij schoot ze dood omdat ze volgens hem verantwoordelijk waren voor een aanslag met een autobom die een maand eerder op hem was gepleegd. N. en zijn vriendin overleefden die aanslag, maar raakten wel gewond. De veroordeelde en de slachtoffers waren allen bekenden in het criminele circuit.

- Amsterdam. Gijzeling van de raadsman. Rechtszekerheden in Nederland? Strafrechtadvocaat Nico Meijering heeft woensdagochtend woest de rechtbank in Amsterdam verlaten, nadat hij door de rechter-commissaris was verhoord ‘als getuige’ in vier liquidatiezaken. Om 11.30 uur verliet Meijering het gerechtsgebouw. Volgens zijn advocaat Lian Mannheims was Meijering kwaad over de manier van verslaglegging van het getuigenverhoor. Meijering deed constant een ‘beroep op zijn beroepsgeheim’, maar in het schriftelijke verslag van het verhoor stond in zijn antwoorden steeds de vraag van de rechter-commissaris verpakt. De rechter-commissaris had Meijering op verzoek van justitie gedagvaard om te komen getuigen. Mannheims zei na afloop, dat Meijering niet bang hoeft te zijn…, dat hij door justitie zou worden gegijzeld. Tijdens het verhoor was dat al aan hem duidelijk gemaakt.

- Rechtsgebieden. Rechtszekerheden in Egypte. Egypte heeft woensdag 230 activisten veroordeeld tot levenslang. De activisten zijn veroordeeld voor deelname aan de gewelddadige betogingen in 2011 tegen het bewind van president Hosni Mubarak. Dat melded het Franse persbureau AFP. Onder de 230 activisten is ook de Egyptische activist Ahmed Douma. Hij is veroordeeld voor deelname aan de rellen, het aanzetten tot geweld en het aanvallen van de veiligheidstroepen. Douma was als lid van de jongerengroep de 6 April-beweging een leidende figuur in de opstand die in februari 2011 leidde tot de val van president Hosni Mubarak. Douma werd eind 2013 al tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens schending van een kort daarvoor ingevoerde wet die het recht om te demonstreren sterk beperkt. De veroordeling van de 230 anti-Mubarak activisten is de zwaarste straf tot nu toe in Egypte voor activisten die deelnamen aan de protesten vier jaar geleden. Tot zover de Europese pers. ‘Bika a no ini wan agoestaat wi e libi…, toch? Oke dan!

