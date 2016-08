vrijdag 26 augustus 2016

- Herrie. De herrijzenis van Herrie Herrie, toppropagandist van inmiddels ernstig verkleurde angstpsychosen. Groot organisator van de vermorzelde Gadaffi-contactlijnen, maakt zich nu zorgen over wat de Amerikaanse rechters en inlichtingendiensten allang wisten en nog steeds weten. Wanneer de aandacht structureel vervaagt, wil het wel eens zo worden, dat mensen uit de hun opgelegde schaduw willen treden om hun bazen nog eenmaal minstrelend te vermaken. De Amerikaanse rechters en inlichtingendiensten weten echter allang, wat voor vlees ze in de kuip hebben, meer nog in het bijzonder de van ‘tijd tot tijd’ oprispende Herrie Herrie, in de herfst van zijn hobbeliger carrières en twijfelachtige contactfuncties gedwongen. But just remember: Apai, Deel and Lockerbie. http://www.ellendevries.nl/wp-content/uploads/2012/05/Groene_1219_Suriname.pdf https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/20542/Scriptie%20Desi%20Bouterse%20-%20Reineke%20Maschhaupt.pdf?sequence=2 https://www.cia.gov/about-cia/cia-museum/experience-the-collection/text-version/stories/terrorist-bombing-of-pan-am-flight-103.html http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103

- Dijk. Een dijk van een manager mag nog effe bij Staatsolie nablijven. Goede zaak. Argument dat de nationaliteit van Elias mede ten grondslag ligt aan de materie is gewoon vals. De nationaliteit en het staatsburgerschap van Elias, werd al half December 2014 bekendgemaakt en de bijbehorende documenten gepubliceerd. Er spelen alternatieve zaken, waarom Waaldijk nog aanblijft.

- ‘Petro’. Die meneer Petro blijkt in de Caribe bokkensprongen te maken. Eens zei een man die Venezuela van binnen en van buiten kende, het volgende: “Ik houd van Venezuela, maar doe alsjeblieft nooit zaken met Venezolanen…”. Waarom de rijstboeren van Suriname nu geslachtofferd worden, mag maestro Lackin en zijn collega Algoe komen uitleggen.

- OM. Het Openbaar Ministerie traineert een eigen afgesloten strafrechtelijk onderzoek en frustreert vervolging/berechting mateloos irritant? Dat is een conclusie van enige waarde. De redelijke termijn is reeds afgezonken. Zodanig, dat men naar het buitenland voor rechtsvinding moest uitwijken. De halsstarrige houding om vast te blijven houden aan een ‘amnestiepaskwil’ of een niet operationeel gemaakt instituut, is en blijft een grof schandaal. Het gehele juridische strafrechtstelsel van het land, is door de politiek en nu het openbaar ministerie onderuitgehaald. Ook nog ten faveure van een handvol schuldigen aan uitlokking en gruwelmoord. Waar in een ander land ter wereld, heeft het Openbaar Ministerie miljoenen doen uitgeven en verdampen, voor een gerechtelijk vooronderzoek, onderzoek ter terechtzitting en dan op het moment, men moet afpleiten(…), krijgt de vervolging hoge koorts vanwege een amnestiepaskwil die geheel ‘onwettig’ werd getekend, door blijkbaar een ambteloosgeraakt burger (zie tekst) en ook nog Riso-styling met raketspoed in een weekeinde gepubliceerd. Nu verschuilt men zich dus heel kunstzinnig achter een niet operationeel geraakt instituut? Een niet bestaand ding, wat zich ‘constitutioneel hof’ zou moeten gaan noemen. Hoe men daar met “twk”, een situatie die zich in het heden afspeelt, wil gaan behandelen en wanneer zulks moet plaatsvinden, geeft eigenlijk al aan, dat op onrechtmatige en onwetmatige het gehele juridisch napoleontheïstisch georiënteerd en gecodeerd systeem, aan gort wordt geschoten. Zielig eigenlijk, zo een rechtsstaat waar rechteloosheid en wetteloosheid overging in losbandigheid. Maar er is hoop, gegeven de spastische gedragingen van de meest schuldigen en directe adviseuromgeving. ‘A seki bigin…!’. En dat heeft gelukkig nog maar weinig te maken, met een planmatig te willen misbruiken algemene en geheime verkiezingssituatie. Daar wordt nationaal en internationaal, wel voor zorg gedragen en een verstevigde H-balk voor gestoken.

- “Wah bem”. Aan de Gompertsstraat liep het compleet uit de hand tussen twee buitenlandse gasten. Getreiter en negatieve woordkeus, mondde uit in dodelijke schoten. Waarbij men minstens een dode aannemer mocht tellen. En dan in het binnenland, werd een goudzoeker van zijn ATV geschoten. Een schot vol in de rug van de rijder die op zoek was naar brandstofverkoop.

- Eis. Een eis van ‘vijf jaren’ gevangenisstraf werd gevorderd, tegen een oma die een baby verdelgingsmiddelen toediende en daarmee vermoordde.

- Chaos. De destabilisatie in de valutahandel duurt onverminderd voort. Onzekerheden over de SRD-waarden en de introductie van allerlei paarden-/plakmiddelen zorgt voor geprolongeerde chaos. De Centrale Bank zou per ommegaand moeten verbieden, dat de huur van onroerend goed met vreemde valuta (US$- Euro) moet geschieden of verbonden zijn aan ook nog de fluctuerende koersfactoren van vreemde munteenheden. Ook de verkoop van goederen en diensten, in vreemde valuta moet tot het verleden gaan behoren. Zelf banken en trustmaatschappijen blijken de verkoop van onroerend goed in vreemde valuta te adverteren. Heeft ook de bank dan geen vertrouwen meer in de SRD? Enkel de luchtvaartondernemingen op grensoverschrijdende trajecten, zouden in valuta mogen/kunnen quoteren. Andere bedrijfsactiviteiten geheel niet. Doet men het anders, dan zal de schaarste alleen maar toenemen en de SRD ontwaarden tot de totaal onacceptabele Goedschalk nullenniveaus. De zogenaamde ‘HOG – nivellering’, van nu weer de relatief nieuwe ‘Tellie-SRD’. Krankzinnig, zoals men in het monetaire met Suriname wenst om te gaan!

- Aktie. Buiten alle vakbondsstructuren om, zouden de personeelsleden van Huize Ashiana de boer zijn opgegaan met hun protestportefeuille. Zij werden bij het kabinet van het staatshoofd, in alle collectiviteit door de veiligheid – czar ontvangen en zeer geduldig aangehoord.

- AZP. Ook in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, blijken de ‘bonyo-specialisten’ het werk tijdelijk te hebben neergelegd, totdat men rond is met wensen- en eisenpakket bij de directie gedeponeerd. Orthopedisch verantwoord! Inmiddels opgeheven.

- Siki man. Een Venezolaan kwam naar SU om cocaïne met de KLM te vervoeren naar Europa? 3.5 kilo ‘witi’ berust nu in handen van het BID-team die de ‘latino’ ontluisterde.

- Arrival. Edgar Q.M. aangewezen als kompaan van Dino B., is nu ook in de USofA vanuit Trinidad & Tobago aangevoerd om strafrechtelijk te worden vervolgd. Zijn verzoek in eerste aanleg en beroep in T&T kon echter niet voorkomen, dat Edgar Q.M. evenzo een vlucht in een DEA – learjet werd geprepareerd. Dit keer niet uit Panama, maar gevlogen vanuit Port of Spain richting Brooklyn – New York…, waar de initiële en een tweede dagvaarding http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August14/dinobouterseplea/Bouterse,%20Dino%20S2%20Indictment.pdf, door de top federale US – aanklager Preet Bharara werden ondertekend.

- 8.8 miljard US$. Een liefdevol bedrag voor de transnationale bestrijding van de terreurorganisaties onder de paraplu van “IS” enzovoort. Een budget welk president Barack Obama vlot begroot wil zien. Geen geintjes meer.

- “56”. De voorzitter van de VHP, zal op de dinsdag in de privésfeer zijn 56e. verjaardag vieren. Santokhi is voor besprekingen in het Caribisch gebied aangekomen en zal als sluitpunt van zijn informatieve reisbewegingen ook het eilandgebied Curaçao aandoen.

- Accu. Verdachten in diefstal van zware accu’s, zijn met z’n achten aangehouden. De accu’s werden gestolen bij zend-/ontvangstmasten van telecommunicatiebedrijven.

- Peper. Een groep jongemannen is in verzekerde bewaring gesteld nadat er Ducati van ‘exclusieve klasse’ bij hen waren aangetroffen. De motorfietsen zouden afkomstig zijn, uit multipele misdaadactiviteiten. http://www.webcrawler.com/info.wbcrwl.305.02/search/web?q=ducati+motorcycles+for+sale

- Liquidaties. Met de arrestatie van vier mannen afgelopen zondagochtend in Amsterdam is waarschijnlijk een liquidatie voorkomen. Dat stelt hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg. Tot nu toe stelde de politie slechts één persoon te hebben aangehouden. Dat blijken er nu vier te zijn geweest. In de auto van de verdachten werden meerdere automatische vuurwapens en andere wapens gevonden.

- Recht. Onrechtmatig verkregen bewijslast? Een vermeende zwartspaarder die in het vizier van de Nederlandse Belastingdienst kwam, nadat een tipgever in 2009 informatie over spaargeld had verkocht aan de Belastingdienst, hoeft zijn belastingaanslag niet te betalen. De aanslagen zijn vernietigd. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de fiscus onrechtmatig gehandeld door de naam van een tipgever niet te willen onthullen. http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2017043-fiscus-heeft-onrechtmatig-gehandeld-in-zaak-zwartspaarder.html

- Climax. Afgelopen weekend kwam er weer een onthoofdingsvideo naar buiten. Een inmiddels bekend beeld: een IS-beul met daarnaast knielend een man in een oranje pak.Dit keer was de Japanse journalist Kenji Goto het slachtoffer. De onthoofding van een tweede landgenoot in een week tijd maakte in Japan veel emoties los. Maar ook buiten Japan waren er reacties van verdriet, woede en machteloosheid. Volgens het Amerikaanse persbureau AP houdt Islamitische Staat op dit moment zeker zestien mensen gegijzeld. Een van hen is een Amerikaanse hulpverleenster. Haar naam wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. Ze is 26 jaar en reisde naar Syrië om weeskinderen te helpen. In augustus 2013 verdween ze. Gisteren sprak president Obama voor het eerst over haar ontvoering. Hij noemde haar situatie “hartverscheurend” en zei er alles aan te doen om haar vrij te krijgen. Islamitische Staat zou 5,3 miljoen euro eisen voor haar vrijlating. De Britse persfotograaf John Cantlie zit ook vast. Hij werd in november 2012 ontvoerd in Syrië. Hij was ook een van de gegijzelden die in een oranje pak in een YouTube-filmpje verscheen. De Jordaanse piloot Muath al-Kaseasbeh werd in december 2014 gevangengenomen. De Jordaanse regering wil de piloot vrij krijgen. Kaseasbeh behoort tot een machtige stam die al zijn invloed gebruikt om de Jordaanse regering tot actie te dwingen. Bij het koninklijk paleis werd zelfs gedemonstreerd voor Kaseasbehs vrijlating. Zo’n demonstratie is in Jordanië vrij ongebruikelijk. Andere gegijzelden zijn de Italiaanse priester en vredesactivist Paolo Dall’Oglio, die verdween in juli 2013, de Libanese cameraman Samir Kassab en de Mauritaanse verslaggever Ishak Kokhtar. Beiden werken voor Sky News Arabia. Drie medewerkers van het Internationaal Comité van het Rode Kruis zijn ook gegijzeld. Ook hun identiteit wordt niet vrijgegeven omwille van hun veiligheid. Verder zitten zeven Libanese militairen vast. De negen buitenlandse gijzelaars van wie zeker is dat ze door IS zijn onthoofd:

- James Foley (VS, journalist)

- Steven Sotloff (VS, journalist)

- David Haines (GB, hulpverlener)

- Alan Henning (GB, hulpverlener)

- Peter Kassig (VS, hulpverlener)

- Haruna Yukawa (JP)

- Kenji Goto (JP, journalist)

- Twee Libanese militairen